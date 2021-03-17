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19:47

Навальный попросил членов ОНК передать родителям, что у него все хорошо

фото ЗакС политика Навальный попросил членов ОНК передать родителям, что у него все хорошо

Председатель Общественной наблюдательной комиссии Владимирской области Вячеслав Куликов заявил, что политик Алексей Навальный просил передать родителям, что у него в исправительной колонии № 2 в Покрове все хорошо, передает РИА "Новости".

По словам Куликова, члены ОНК встретились с Навальным накануне, 16 марта.

"Наши члены ОНК общались, взаимодействовали. Он сказал: "У меня вопросов нет, единственная просьба - сообщить моим родителям, что у меня все хорошо", - рассказал Куликов.

15 марта в Instagram было опубликовано обращение Навального, в котором политик сообщил о своем прибытии в ИК-2. Он назвал колонию "дружелюбным концлагерем", заметив, что с ним разговаривали "вежливо и в каком-то смысле приветливо".

Официально о местонахождении Навального до этого не сообщалось. 12 марта стало известно, что его увезли из СИЗО-3 в Кольчугино.

Напомним, 20 февраля Мосгорсуд оставил в силе решение о замене условного срока для Навального по делу "Ив Роше" на реальный. В финальной редакции решения его срок составил 2 года и 5 месяцев.

фото: Екатерина Хабидулина / ЗАКС.Ру

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