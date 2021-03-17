Смольный введет пропуска для проезда на Крестовский остров на время матчей Евро-2020

Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности подготовил проект распоряжение о выдаче пропусков владельцам автомобилей, которые живут и работают на Крестовском острове, на время проведения матчей чемпионата Европы по футболу, документ опубликован на портале антикоррупционной экспертизы Смольного.

В пояснительной записке комитет указал, что ему было поручено разработать подобное постановление в соответствии с комплексным планом мерпориятий по подготовке к проведению чемпионата, утвержденном летом 2020 года. Согласно ему, будет времено ограничено движение транспорта на 33 автодорогах на Крестовском острове, исключение составят для тех, кто проживает или работает там – при наличии соответствующего пропуска.

Подать заявку на пропуск смогут горожане, зарегистрированные на Крестовском острове, собственники жилых и нежилых помещений там, а также те, кто работает на острове по трудовому договору. Получить их можно будет через МФЦ и портаг госуслуг в Петербурге, срок оформления – 10 дней. Действовать эти пропуска будут с 12 июня по 2 июля включительно.

Чемпионат Европы должен был пройти в 2020 году, но был перенесен на лето 2021-го из-за эпидемии коронавируса. В Петербурге состоятся четыре матча турнира: три игры группового этапа и один четвертьфинал.

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