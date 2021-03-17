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20:54

Мосгорсуд оставил Михаила Абызова в СИЗО до конца июня

фото ЗакС политика Мосгорсуд оставил Михаила Абызова в СИЗО до конца июня

Мосгорсуд продлил срок ареста бывшему министру по делам открытого правительства Михаилу Абызову еще на три месяца, передает ТАСС.

Под стражей экс-министр останется до 25 июня.

Абызов находится в СИЗО уже почти два года: его задержали 26 марта 2019 года. Бывший министр стал фигурантом нескольких уголовных дел: о создании преступного сообщества и мошенничестве, а также об отмывании средств. По версии следствия, он похитил 4 млрд рублей у двух компаний в Новосибирской области в составе организованной группы и вывел деньги за границу. Следствие считает, что Абызов также подкупил бывших топ-менеджеров "СИБЭКО" взяткой, чтобы те сообщили потенциальному покупателю пакета акций значимую информацию о деятельности компании.

В октябре 2020 года Гагаринский суд Москвы взыскал с Абызова 32,5 млрд рублей по иску Генпрокуратуры.

фото: kremlin.ru

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20:54 Мосгорсуд оставил Михаила Абызова в СИЗО до конца июня

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