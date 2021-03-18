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9:54

Дело красноярского экс-депутата Быкова рассмотрит суд присяжных

фото ЗакС политика Дело красноярского экс-депутата Быкова рассмотрит суд присяжных

Дело бывшего депутата заксобрания Красноярска, бизнесмена Анатолия Быкова об организации двойного убийства рассмотрит суд присяжных, передает ТАСС со ссылкой на адвоката Алексея Прохорова.

По словам Прохорова, отбор присяжных заседателей пройдет 12 апреля. Его проведут в закрытом режиме, само судебное заседание будет открытым.

Быкова обвиняют в организации убийств двух жителей Красноярска в 1994 году: Кирилла Войтенко и Александра Наумова. Также ему предъявлены обвинения в руководстве преступным сообществом и подстрекательстве к убийству по найму.

В октябре 2020 года Красноярский краевой суд изменил меру пресечения Быкову на домашний арест, но уже тем же вечером его задержали по другому делу – об организации убийства в 2005 году. Бизнесмена снова отправили в СИЗО.

Быков был депутатом Заксобрания Красноярского края в 1997-2016 годах. В 1998-2000 годах также был председателем совета директоров Красноярского алюминиевого завода. В 2000 году Мещанский суд Москвы приговорил Быкова к 6,5 годам условно, признав виновным в организации покушения на криминального авторитета Вилора Струганова ("Паша Цветомузыка").

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