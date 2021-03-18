Территория полигона "Красный Бор" после рекультивации останется огороженной

На ликвидацию полигона токсичных отходов "Красный Бор" уйдёт порядка 2-2,5 лет, заявил 18 марта руководитель проекта ФГУП "ФЭО" (дочернее предприятие "Росатома") Сергей Синила на заседании комиссии ЗакСа Петербурга по экологической защите населения.

- За это время все жидкие отходы будут переработаны. Будет произведён демонтаж ненужных зданий и сооружений, инженерных сетей и коммуникаций, которые не нужны для последующей эксплуатации. Дальше будет непосредственно рекультивация земли, - рассказал Синила.

На вопрос, как это место можно будет использовать, когда рекультивацию полностью завершат, он ответил, что участок останется огорожен забором. Синила отметил, что преградой для присвоения земле нового статуса будут служить остаточные явления.

- А нам рассказывали, что там будет сад, - с сожалением заметила председатель комиссии, депутат Мария Щербакова. - Главное, что бюджет города в этом участвовать не будет.

О ходе рекультивации полигона парламентариям также сообщил директор ФГКУ "Дирекция по ликвидации НВОС и ОБ ГТС полигона" Красный Бор" Алексей Трутнев. По его словам, работы идут в штатном режиме, и никаких жалоб от жителей не поступало.

- Нет проблем ни с финансированием, ни с кадрами, - добавил Трутнев.

"Красный Бор" создали в 1969 году для приёма промышленных отходов из Ленинграда и других регионов северо-запада СССР. Полигон приостановил свою деятельность в 2014 году, к этому времени там разместили порядка 2 млн тонн отходов различного класса опасности.

В июне 2020 года Минприроды приступило к проектированию работ по ликвидации полигона. Соответствующий договор был заключён с ФГУП "ФЭО", которое пообещало избавиться от опасных хранилищ отходов к 2024 году.

Сергей Еремеев

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