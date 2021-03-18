В Петербурге прекратили дело о вандализме из-за надписи о Путине на будке ГИБДД

Мировой суд в Петербурге прекратил уголовное дело в отношении Александра Крылова, которого обвиняли в вандализме из-за надписи с критикой Владимира Путина на будке регулировщика ГИБДД.

Дело по ст. 214 УК РФ (вандализм) возбудили после того, как в конце октября 2020 года Крылов оставил на будке надпись, в которой нелестно высказался о Путине. Следствие подчеркивало, что эта будка ГИБДД находится на балансе СПб ГКУ "Дирекция по организации дорожного движения Санкт-Петербурга".

Защита ходатайствовала о прекращении дела в связи примерением сторон, поскольку ущерб от преступления составил всего 917 рублей 21 копеек и представлялся незначительным.

"С потерпевшим подсудимый примирился, причиненный ущерб загладил, представитель потерпевшего уголовное дело также просил прекратить", - рассказал адвокат Александр Передрук.

Суд решил прекратить дело и освободить Крылова от уголовной ответственности.