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13:55

Горсуд отменил штраф слабослышащему петербуржцу за "скандирование лозунгов" на акции 31 января

фото ЗакС политика Горсуд отменил штраф слабослышащему петербуржцу за "скандирование лозунгов" на акции 31 января

Горсуд Петербурга прекратил дело слабослышащего Евгения Агафонова, которого штрафовали за скандирование лозунгов на акции 31 января, сообщили в "Апологии протеста".

Решение нижестоящего суда о штрафе отменено, производство по делу прекращено в связи с отсутствием состава правонарушения.

Напомним, суд оштрафовал Агафонова, слабослышащего инвалида III группы, на пять тысяч рублей по ч. 6.1 ст. 20.2  КоАП (нарушение правил акции, повлекшее помехи движению транспорта). В протоколе было прописано, якобы он скандировал лозунги на акции протеста 31 января, хотя у Агафонова проблемы со слухом и речью.

Адвокаты указывали, что полицейские знали о проблемах со слухом Агафонова, но несмотря на это задержали его, продержали в полиции 9 часов и отказывали в предоставлении переводчика.

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