Депутата Мосгордумы Митрохина оштрафовали на 300 тысяч рублей за посты об акции 23 января

Тверской суд Москвы оштрафовал депутата Мосгордумы от "Яблока" Сергея Митрохина на 300 тысяч рублей из-за постов об акции протеста 23 января в столице, передает "МБХ медиа" со ссылкой на адвоката Сергея Тельнова.

По словам Тельнова, сторона защиты намерена обжаловать это решение.

Митрохина задержали 12 марта во время встречи с избирателями в Пресненском районе. В отделе полиции на него составили протокол по ч. 8 ст. 20.2 КоАП (повторное нарушение правил проведения акции). 300 тысяч рублей – максимальный предусмотренный штраф по этой статье.

23 января в ряде городов России прошли крупные акции протеста в поддержку Алексея Навального, которому суд заменил по ходатайству ФСИН условный срок по делу "Ив Роше" на реальный в 3,5 года. В Петербурге на нее вышли не менее десяти тысяч человек, несмотря на закрытие центральных станций метро и перекрытие мостов через Неву для пешеходов. Эта акция стала крупнейшей в городе за последние годы.