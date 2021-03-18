С 20 марта в Петербурге ограничат движение по пяти улицам

Проведение ремонтных работ и прокладка инженерных сетей временно ограничат движение по пяти петербургским улицам начиная с 20 марта, оповестили в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции.

Так, до 2 апреля для движения транспорта будет недоступен участок Студенческой улицы между Ланским шоссе и Сердобольской улицей. Автомобилистам предлагается совершать объезд по следующему маршруту: Ланское шоссе – Омская улица – Сердобольская улица – Большой Сампсониевский проспект.

Кроме того, вплоть до 26 августа вводится ограничение на перемещение по Заозёрной улице - от набережной Обводного канала до Смоленской улицы.

До 11 апреля транспортные средства не смогут двигаться по проезжей части проспекта Наставников в районе Ленской улицы, а до 28 апреля – по проспекту Шаумяна (участок между Республиканской и Якорной улицами).

Наконец, в течение двух дней, до 22 марта, передвижение на участке Лиговского проспекта от Воздухоплавательной до Барклаевской улицы также будет затруднено.