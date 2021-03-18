Якутского шамана Габышева признали невменяемым

Согласно результатам психолого-психиатрической экспертизы, которая была проведена специалистами Якутского психоневрологического диспансера, шаман Александр Габышев признан невменяемым, известил "МБХ медиа" координатор "Правозащиты Открытки" Алексей Прянишников.

Исследование проводилось в рамках уголовного дела о применении насилия в отношении росгвардейца, ранее возбужденного в отношении религиозного деятеля.

Теперь к Габышева могут отправить на принудительное лечение.

"Что касается опротестовать: можно ходатайствовать о проведении повторной экспертизы, но мы для себя пока не решили, как действовать", - высказался о ситуации Прянишников.

Ранее Верховный суд Якутска признал законным решение о недобровольной госпитализации Габышева в ПНД. Свои требования диспансер обосновал тем, что шаман "вновь начал делать громкие заявления в средствах массовой информации".

Поводом для очередной госпитализации Габышева послужило то обстоятельство, что он пропустил очередной прием у врача, поэтому к нему приехала полиция вместе с санитарами и силой отвезла его в психдиспансер.