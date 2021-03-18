"Для начальства, а не для народа": СР получила ответ от МВД о заклеенных жетонах сотрудников ведомства

Лидер фракции "Справедливая Россия" в Заксобрании Петербурга Алексей Ковалев сообщил о получении ответа от замглавы департамента по материально-техническому и медицинскому обеспечению МВД России Натальи Столяровой в ответ на свой запрос о том, имеют ли сотрудники ведомства право закрывать нагрудные именные жетоны в ходе публичных акций.

Ранее, напомним, МВД - столичное управление - уже несколько отчитывалось перед гражданами о том, почему у силовиков в ходе январских протестов были заклеены личные опознавательные знаки.

В Петербурге представитель силовой структуры в ответе эсерам заявила, вкратце, следующее: "Предусмотренная законом возможность идентифицировать сотрудника полиции по нагрудному знаку предназначена для руководителей подразделений, а не граждан; нагрудные знаки не обязаны носить сотрудники МВД, не являющиеся полицейскими; МВД не исключает вероятность "составления оппозиционно настроенными лицами базы данных сотрудников полиции с указанием" номера жетона с целью создания угрозы безопасности сотрудника и членов его семьи".

"Идентификация сотрудников полиции по нагрудному знаку – для начальства, а не для народа", - сделали выводы эсеры.

Наконец, резюмировали в МВД, наличие либо отсутствие опознавательного жетона не помешает при желании провести проверку законности действий полицейского.

Ранее депутат Мосгордумы от КПРФ Павел Тарасов получил ответ на похожий запрос от заместителя главы ГУ МВД по Москве Игоря Тарасова, который сообщил, что "по результатам проведенной проверки должностные лица, допустившие нарушение требований приказа МВД, <…> привлечены к дисциплинарной ответственности". То есть "провинившихся" сотрудников, заклеивших жетоны, якобы "наказали".

Кроме того, перед этим коллега Тарасова по партии и думе Николай Зубрилин также поделился ответом от силового ведомства, в котором говорилось, что именные жетоны были заклеены лишь у силовиков, облаченных в бронежилеты: якобы их конструкция не предполагает места для крепления значков.

Изначально, напомним, в МВД заявляли, что информация о "зашоренных" жетонах "не соответствуют действительности".

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