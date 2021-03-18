В 2021 году дороги Петербурга приведут в порядок за почти 8 млрд рублей

Практически 8 млрд рублей уйдет на содержание дорог Петербурга в 2021 году, проинформировали в Смольном, ссылаясь на соответствующее заявление главы комитета по развитию транспортной инфраструктуры города Андрея Левакина.

Он отметил, что к ремонту дорожного покрытия специалисты преступят, как только установится полноценно тёплая погода - как в течение дня, так и ночью. Левакин сообщил также, что в нынешнем году Петербург совместно с Ленинградской областью включили в нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги", что автоматически предполагает выделение дополнительных денег на поддержание магистралей.

Всего на реализацию адресной программы ремонта дорог выделено 5,1 млрд рублей, из которых 4,1 млрд - бюджетные вложения города, а 1 млрд - федеральные дотации.

"Всего в рамках адресной программы ремонта дорог планируется выполнить работы на 45 адресах, включая объекты нацпроекта, общей площадью 1,81 млн м2 и протяженностью 99,5 км. На настоящий момент законтрактовано 32 адреса, из них 19 адресов в рамках нацпроекта", - уточнили в Смольном.

На устранение дефектов дорожного покрытия дополнительно выделено 940 тысяч рублей.

По словам начальника отдела содержания и эксплуатации дорог комитета по благоустройству Николая Збика, "указанные лимиты финансирования позволят устранить дефекты на общей площади дорожного покрытия порядка 1 млн м2".

Кроме того, ещё 1,3 млрд рублей уйдёт на восстановление трамвайных путей.