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17:46

В Госдуме предлагают ужесточить ответственность за ЛГБТ-пропаганду

фото ЗакС политика В Госдуме предлагают ужесточить ответственность за ЛГБТ-пропаганду

В ходе думских слушаний о проблемах демографии один из спикеров высказался за ужесточение ответственности за пропаганду "нетрадиционных отношений", информирует РИА "Новости".

Мероприятие проходило в рамках реализации национального проекта "Демография" и было инициировано КПРФ.

"Внести изменения в федеральный закон "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" о запрете на распространение информации, оскорбляющий семейные ценности, материнство, многодетность. Ужесточить ответственность за пропаганду нетрадиционных отношений", - говорится в рекомендациях одного из участников слушаний Федеральному собранию.

Напомним, в 2013 году Владимир Путин подписал закон о запрете ЛГБТ-пропаганды. Нарушившим закон рядовым гражданам грозит штраф до 5 тысяч рублей, должностным лицам - до 50 тысяч, юридическим - до 1 млн рублей.

Следует напомнить, что недавно большой резонанс вызвал законопроект Елены Мизулиной, запрещающий трансгендерным людям заключать брак и менять свидетельство о рождении. Законопроект подается под предлогом приведения правовой базы в соответствие с положениями обновленной Конституции, в которой появился пункт о "традиционной семье".

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