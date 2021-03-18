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18:30

"Фонтанка": Резник упоминается в материалах дела о хранении наркотиков

фото ЗакС политика "Фонтанка": Резник упоминается в материалах дела о хранении наркотиков

По факту нахождения наркотических веществ в квартире дальнего родственника депутата Заксобрания Петербурга Максима Резника было возбуждено не одно, а два уголовных дела, сообщила "Фонтанка".

Прокуратура, по данным "Фонтанки", 12 марта передала в Следственный комитет дело по ст.228 УК РФ, в котором упоминается оппозиционный парламентарий.

"…установлена возможная причастность к данному преступлению депутата Резника, то есть лица, в отношении которого применяется особый порядок производства…" - якобы говорится в материалах дела, направленных в СК.

Резник сообщил ЗАКС.Ру, что сможет дать комментарии после консультации с адвокатом. Накануне депутат пропустил заседание городского парламента из-за проблем со здоровьем. 

Ранее по первому уголовному делу был взят под стражу до 9 мая дальний родственник Резника Иван Дорофеев. Следствие считает, что он приобрел наркотики растительного происхождения массой более 6, но менее 100 граммов, которые хранил, чтобы потом продать. 

Напомним, полиция пришла в квартиру Дорофеева 9 марта в то время, когда там находился Резник. Позже депутат рассказал, что зашел к родственнику обсудить семейные вопросы. Двумя днями ранее он выложил на своем YouTube-канале видео с резкой критикой в адрес губернатора Александра Беглова, а также крупных бизнесменов Геннадия Тимченко и Романа Ротенберга за снос СКК "Петербургский" и софинансирование строительства новой ледовой арены за счет городского бюджета. 

Ранее Резник неоднократно выступал с парламентской трибуны с критикой в адрес президента Владимира Путина и "Единой России". Он также заявлял о своей поддержке Алексея Навального и других политзаключенных.


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