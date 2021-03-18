Жительнице Абакана назначили обязательные работы за вовлечение подростка в протесты

Городской суд Абакана решил наказать местную жительницу Екатерину Федорову двадцатью часами обязательных работ в рамках дела о вовлечении несовершеннолетних в участие в несогласованных мероприятиях, передаёт "Тайга.Инфо".

Суд счёл, что женщина, используя соцсеть "ВКонтакте", якобы побуждала юную девушку к участию в одном из январских митингов в поддержку Алексея Навального.

По версии следователей, Федорова, зарегистрировавшись под именем "Сафина", отправила ссылку на одного из организаторов митинга на территории России пользователю под ником "Настя Кадетова".

Она проинструктировала собеседницу о "порядке дальнейших действий для организации несанкционированного митинга, а впоследствии давала рекомендации по выбору места проведения митинга", следует из материалов суда.

Доказательствами по делу стали объяснения Федоровой, скриншоты переписки, а также предостережение о недопустимости нарушения закона.