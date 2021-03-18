Беглов утвердил прожиточный минимум в Петербурге: теперь он выше федерального

Петербургский глава Александр Беглов подписал постановление о прожиточном минимуме за IV квартал 2020 года, оповестили в пресс-службе Смольного.

Согласно документу, отныне он составляет 11 910 рублей на душу населения. при этом для трудоустроенных горожан прожиточный минимум утверждён на отметке 13 073 рублей, для пенсионеров – 9664 рублей, для детей – 11 607 рублей.

Таким образом, получается, что в городе на Неве средний уровень прожиточного минимума на 250 рублей выше федерального, так как в общем по стране он составляет 11 650 рублей в расчете на гражданина.

Также Беглов внёс коррективы в Социальный кодекс, увеличив размер пособий на детей в возрасте от 3 до 7 лет: отныне он будет зависеть от общего дохода семьи.

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