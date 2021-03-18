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20:15

Музей городской скульптуры получил помещения "в сердце города"

фото ЗакС политика Музей городской скульптуры получил помещения "в сердце города"

Музей городской скульптуры получит в свое распоряжение "современную площадку" на Невском проспекте, 19, оповестили в Смольном.

"Музей получает помещение в самом сердце города – на Невском проспекте. Уверен, что в скором времени и петербуржцы, и туристы увидят там современную интересную экспозицию", - поделился впечатлениями городской глава Александр Беглов.

Решение коллегиально приняли в комитете по культуре и руководстве учреждения. В пользование музею будет предоставлена площадка свыше 400 кв. метров.

Напомним, Комитет имущественных отношений узаконил передачу помещений, расположенных на втором этаже Благовещенской церкви, которые до недавних пор занимал Музей городской скульптуры, 16 марта.

Добавим также, что в декабре 2020 года Санкт-Петербургская епархия заявила о намерении заполучить помещения на втором этаже Благовещенской усыпальницы. Тогда там располагалась экспозиция "Знаки памяти" Музея городской скульптуры. Некоторые петербургские общественники выступили против одобрения заявки РПЦ, но власти города все же приступили к выселению музея. 


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