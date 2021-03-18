Заполненные толпой "Лужники" внимали речи Путина про Крым: на кадрах - тысячи людей без масок

На московском стадионе "Лужники" прошёл праздничный концерт "Крымская весна", посвящённый седьмой годовщине присоединения полуострова к России. Трансляцию мероприятия вёл телеканал "Россия 24".

На кадрах видно, что стадион, чья максимальная вместительность составляет порядка 80 тысяч человек, заполнен практически целиком, при этом присутствующие на событии граждане не соблюдают социальную дистанцию и, судя по официальной записи, не носят средства индивидуальной защиты.

В числе заявленных артистов, которые, помимо Владимира Путина, должны выступить на концерте, - Николай Басков, Стас Михайлов, Лариса Долина, Сергей Лазарев, Полина Гагарина, Олег Газманов и прочие.

Путин, лично прибывший на мероприятие, со сцены произнёс речь о "самой огромной стране в мире" России и "маленькой точке на карте" - Крыме.

"С древнейших времен наши предки осваивали эту территорию, в X веке ее значительная часть просто вошла в состав древнерусского государства. В Карсуни, в Херсоне приняли крещение князь Владимир и его дружина. Это значит, что именно здесь находится сакральное место, центр формирования нашего духовного единства", - выдал спич президент.

Следует напомнить, что на сегодняшний день в Москве по-прежнему введены ограничения на проведение массовых мероприятий ввиду пандемии COVID-19. Так, общее число зрителей на концертах должно не превышать 50% от общей заполняемости зала, посетители должны быть в масках и соблюдать соцдистанцию. В то же время, добавим, данный указ столичного мэра Сергея Собянина не распространяется на "официальные мероприятия, организуемые органами исполнительной власти".

В тоже время агентство "Москва 24" извещало, что организаторы концера зареклись, на нём будут соблюдаться все действующие предписания Роспотребнадзора.

Заполняемость "Лужников" - 81 тысяча человек.

Фото: сайт Кремля