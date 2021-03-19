Активисты "Молодого Петербурга" запустили в купчинские лужи кораблики с портретами Серова

Участники движения "Молодой Петербург" устроили локальные протестные акции, призванные напомнить чиновникам об их обязанностях по уборке районов: в частности, на огромных лужах, "захвативших" Невский и Фрунзенский районы появились кораблики с портретами их глав Алексея Гульчука и Константина Серова.

Флешмоб получил название "Глава поплыл" и посвящён бездействию местных властей и коммунальных служб.

"Город буквально брошен на произвол. Ни Гульчук, ни Серов, ни [Николай] Цед даже не думают пинать коммунальщиков, а „плавать" по колено в грязной воде приходится нам с вами", - высказался об акции глава "Молодого Петербурга" Максим Леонов.

Серов, напомним, уже не единожды становился героем протестных флешмобов: к примеру, перед Новым годом на ёлке у администрации района появились карикатуры на управленца.

К слову только два района - Фрунзенский и Колпинский - не получили никаких наград за благоустройство в 2020 году.

Фото: Telegram-канал «Северо-Запад. МБХ медиа»

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