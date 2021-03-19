"Отвернули камеры, бардак": В офис "Открытой России" в Москве нагрянула полиция

Параллельно с визитом в редакцию "МБХ медиа", силовики приехали также в московский офис "Открытой России", уведомил исполнительный директор организации Андрей Пивоваров.

"Там сейчас нас нет. По камерам мы видим, что там ходят полицейские. Отвернули камеры, бардак в офисе. То, что они есть там, мы знаем. По какой причине — пока неизвестно", - сообщил Пивоваров в разговоре с "МБХ медиа".

На место обыска выехал адвокат Гаджи Алиев.

В сентябре прошлого года силовики также проводили следственные мероприятия у "Открытки". Повод - дело ЮКОСа 2003 года.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.