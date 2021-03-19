"Отвернули камеры, бардак": В офис "Открытой России" в Москве нагрянула полиция

Параллельно с визитом в редакцию "МБХ медиа", силовики приехали также в московский офис "Открытой России", уведомил исполнительный директор организации Андрей Пивоваров.
"Там сейчас нас нет. По камерам мы видим, что там ходят полицейские. Отвернули камеры, бардак в офисе. То, что они есть там, мы знаем. По какой причине — пока неизвестно", - сообщил Пивоваров в разговоре с "МБХ медиа".
На место обыска выехал адвокат Гаджи Алиев.
В сентябре прошлого года силовики также проводили следственные мероприятия у "Открытки". Повод - дело ЮКОСа 2003 года.
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