"Роснефть" намерена засудить Bloomberg, "Дождь" и "Эхо Москвы"

"Роснефть" обратилась в московский Арбитражный с исковыми претензиями к агентству Bloomberg, телеканалу "Дождь" и радиостанции "Эхо Москвы": информация отображена в картотеке суда.

Суть недовольства госкорпорации не указана, отмечено лишь, что соответчиками по разбирательству проходят журналисты агентства Анна Андрианова и Евгения Письменная. Им принадлежит авторство статьи о "Роснефти", вышедшей 16 марта.

В материале сообщается, что Россия потратит миллиарды долларов из резервного фонда на инфраструктуру, в частности - на проект "Роснефти" в Арктике "Восток Ойл". Публикацию со ссылкой на Bloomberg процитировали "Дождь", "Эхо Москвы" и другие СМИ.

Не так давно компания подала иски к "Новой газете", "Важным историям" и Bloomberg. Соответчиком в иске к "Важным историям" указан Роман Шлейнов, автор текста "Танцовщица для "Роснефти" о покупке компанией доли в итальянском шинном гиганте Pirelli.