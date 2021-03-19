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11:36

В петербургском офисе "Открытой России" также проходит обыск

фото ЗакС политика В петербургском офисе "Открытой России" также проходит обыск

В офисе "Открытой России" в Петербурге также проводится обыск, оповещают активисты организации в своём Telegram-канале.

Кроме того, у квартиры председателя "Открытки" Анастасии Бураковой стоят следственная группа и МЧС. Утром силовики пытались проникнуть к ней домой через окно, используя пожарный кран. На месте дежурит адвокат "Правозащиты Открытки" Павел Ясман.

Буракова сообщила ЗАКС.Ру, что с ней связался представитель Следственного комитета и попросил приехать в квартиру для проведения обыска. Предсеталеь "Открытой России" рассказала, что была за городом и выехала к себе домой. По словам Бураковой, она остановилась купить кофе в случайном месте, где к ней подошли сотрудники правоохранительных органов и попросили проехать на обыск. Сейчас вместе с сотрудниками она направляется к себе домой, сообщила Буракова. Она добавила, что причину проведения обыска ей пока не назвали:

- Сказали, что постановление об обыске непосредственно на адресе.

По информации Бураковой, в Петербурге правоохранительные орагны пришли только в городской офис и к ней домой. Связаться с координатором организации в Петербурге Сергеем Кузиным ЗАКС.Ру не удалось.

Обыски проходят по пяти местам, сообщили в Telegram-канале "Открытой России". Ранее сегодня силовики пришли в редакцию "МБХ медиа" в Москве и столичный офис "Открытки".


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