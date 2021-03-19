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12:45

Обыски у "МБХ медиа" и "Открытой России" проходят по уголовному делу о "нежелательной организации"

фото ЗакС политика Обыски у "МБХ медиа" и "Открытой России" проходят по уголовному делу о "нежелательной организации"

Обыски в редакции "МБХ медиа" и офисах "Открытой России" в Москве и Петербурге проводятся в рамках уголовного дела о "нежелательной организации" (ст. 284.1 УК РФ), возбужденного в отношении жителя Нижнего Новгорода Михаила Иосилевича, уведомил ЗАКС.Ру исполнительный директор "Открытки" Андрей Пивоваров.

"Мы пока не видели документов, но по логике, скорее всего, это так. По этому же делу пришли в "МБХ Медиа". Дело полностью сфабрикованное: напомню, что именно после обысков по этому делу сожгла себя Ирина Славина. Видимо, этого кому-то в погонах показалось мало", - поделился Пивоваров.

Иосилевичу, который с 31 января находится под арестом, вменяют сотрудничество с "Открытой Россией".

Силовики нагрянули с обысками в офисы ОР в Москве и Петербурге, в редакцию "МБХ медиа", а также домой к председателю движения Анастасии Бураковой.


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