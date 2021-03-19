18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

13:41

Из офиса "Открытки" в Петербурге изъяли оргтехнику и агитационные материалы

фото ЗакС политика Из офиса "Открытки" в Петербурге изъяли оргтехнику и агитационные материалы

В офисе "Открытой России" в Петербурге правоохранительные органы закончили проводить обыски, сообщил ЗАКС.Ру присутствовавший на оперативном мероприятии журналист Михаил Шевчук. По его словам, он пришел с утра в офис для записи своего подкаста "Комментатор" - помещение журналист с коллегами использует по личной договоренности из-за того, что в это время там обычно никого нет. 

Шевчук сообщил, что как только открыл офис за ним в помещение вошли правоохранители. 

- Меня не задерживали, но на время обыска предписали находиться внутри, - рассказал журналист. - В протоколах было написано, что в качестве "присутствующего лица".

В документах об обыске также сообщалось, что причина мероприятий - уголовное дело о нежелательной организации (ст. 284.1 УК РФ), которое возбудили в отношении жителя Нижнего Новгорода Михаила Иосилевича, добавил Шевчук. 

Во время обыска правоохранительные органы изъяли у организации оргтехнику и агитационные материалы, рассказал Шевчук. Он уточнил, что силовики забрали два старых ноутбука: "древние, по-моему, они не включались уже очень давно". 

По информации исполнительного директора "Открытки" Андрея Пивоварова также правоохранительные органы забрали из офиса кнопочные телефоны и мегафоны.

"Силовики уехали из офиса, причем молодой следователь - на "Лексусе". Изъяли два старых ноутбука, кнопочные телефоны, мегафоны, баннеры и другую агитацию. Постановление об обыске выписано 15 марта, работал СК Центрального района", - сказал Пивоваров.

Журналист Сергей Ковальченко, который также участвует в записи "Комментатора" и находился во время обыска около офиса "Открытой России", рассказал ЗАКС.Ру, что внутри помещения находилось около шести полицейских и двое понятых. Сотрудников "Открытой России" в офисе не было, сообщили Ковальченко и Шевчук. 

Напомним, также обыск проходит в квартире председателя "Открытой России" Анастасии Бураковой. В московском офисе организации следственные действия уже завершены. 

София Саттарова / фото Сергея Ковальченко


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости
Все материалы по теме

1 марта, 9:46 Журналистку BAZA могли допрашивать по делу об утечке данных пассажиров рейса с Навальным

11 февраля, 20:24 В Петербурге задержали подозреваемого в нападении на силовиков на акции 31 января

6 февраля, 20:50 Славу КПСС отпустили из полиции под обязательство о явке

6 февраля, 18:50 В Петербурге задержали рэпера Славу КПСС

3 февраля, 10:10 На ночной акции за Навального полиция задержала больше людей, чем в ней участвовало

3 февраля, 0:59 "ОВД-Инфо": В день суда над Навальным в России задержали больше тысячи человек

2 февраля, 22:58 Среди задержанных в Петербурге оказалась пара с собаками

2 февраля, 22:20 Число задержанных в Петербурге после объявления решения суда по Навальному увеличилось до 15 человек

2 февраля, 21:31 На Невском проспекте задержали активистов с пустым листом бумаги

2 февраля, 16:41 Кто и как помогает задержанным на несогласованных акциях


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
16:07 Муниципал: После вмешательства прокуратуры в бюджет МО "Город Колпино" вернулись 550 тысяч рублей

16:07 Путин переназначил Эллу Памфилову в новый состав ЦИК

15:57 Дмитриева и Трохманенко призвали Эргашева оставить тубдиспансер №17 на Боровой улице

15:48 Муниципал: У острова Котлин открыли инсталляцию в честь 100-летия Кронштадтского восстания

15:19 Музыка Чайковского может заменить гимн России на Олимпиаде в Токио

14:49 Объединенную пресс-службу петербургских судов обвинили в крупном вымогательстве

14:20 В Петербург привезли новую партию "Спутника V"

13:51 Финляндия решила продлить COVID-карантин из-за нового всплеска заболеваемости

13:41 Из офиса "Открытки" в Петербурге изъяли оргтехнику и агитационные материалы

13:11 Служебный автомобиль вице-губернатора Княгинина сбил мальчика

12:45 Обыски у "МБХ медиа" и "Открытой России" проходят по уголовному делу о "нежелательной организации"

12:13 Коронавирусом заразились ещё 9699 россиян, из них 921 - в Петербурге

11:47 В жилом доме в Химках произошёл взрыв: известно об одном погибшем

11:36 В петербургском офисе "Открытой России" также проходит обыск

11:10 "Роснефть" намерена засудить Bloomberg, "Дождь" и "Эхо Москвы"

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru