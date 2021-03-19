Из офиса "Открытки" в Петербурге изъяли оргтехнику и агитационные материалы

В офисе "Открытой России" в Петербурге правоохранительные органы закончили проводить обыски, сообщил ЗАКС.Ру присутствовавший на оперативном мероприятии журналист Михаил Шевчук. По его словам, он пришел с утра в офис для записи своего подкаста "Комментатор" - помещение журналист с коллегами использует по личной договоренности из-за того, что в это время там обычно никого нет.

Шевчук сообщил, что как только открыл офис за ним в помещение вошли правоохранители.

- Меня не задерживали, но на время обыска предписали находиться внутри, - рассказал журналист. - В протоколах было написано, что в качестве "присутствующего лица".

В документах об обыске также сообщалось, что причина мероприятий - уголовное дело о нежелательной организации (ст. 284.1 УК РФ), которое возбудили в отношении жителя Нижнего Новгорода Михаила Иосилевича, добавил Шевчук.

Во время обыска правоохранительные органы изъяли у организации оргтехнику и агитационные материалы, рассказал Шевчук. Он уточнил, что силовики забрали два старых ноутбука: "древние, по-моему, они не включались уже очень давно".

По информации исполнительного директора "Открытки" Андрея Пивоварова также правоохранительные органы забрали из офиса кнопочные телефоны и мегафоны.

"Силовики уехали из офиса, причем молодой следователь - на "Лексусе". Изъяли два старых ноутбука, кнопочные телефоны, мегафоны, баннеры и другую агитацию. Постановление об обыске выписано 15 марта, работал СК Центрального района", - сказал Пивоваров.

Журналист Сергей Ковальченко, который также участвует в записи "Комментатора" и находился во время обыска около офиса "Открытой России", рассказал ЗАКС.Ру, что внутри помещения находилось около шести полицейских и двое понятых. Сотрудников "Открытой России" в офисе не было, сообщили Ковальченко и Шевчук.

Напомним, также обыск проходит в квартире председателя "Открытой России" Анастасии Бураковой. В московском офисе организации следственные действия уже завершены.

София Саттарова / фото Сергея Ковальченко

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