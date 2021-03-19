Финляндия решила продлить COVID-карантин из-за нового всплеска заболеваемости

Руководство Финляндии решило пролонгировать действие установленного в стране "антивирусного" карантина из-за новой вспышки заболеваемости COVID-19, уведомляет Yle.

По сообщению агентства, в последние недели в республике наблюдается самый высокий уровень заболеваемости за всё время с начала период пандемии, 4% из всех проведенных лабораторных исследований дают положительный результат.

Текущий карантин заканчивается 28 марта, однако ввиду сложной эпидемиологической обстановки по окончании обозначенного срока спортзалы, спа-центры и общепит останутся закрытыми. При этом в наиболее благополучных регионах барам и ресторанам всё же могут разрешить работу.

В Хельсинки и Турку, где более всего перегружены больницы, могут прибегнуть к крайним мерам - ограничить передвижения граждан.

По информации Института Джона Хопкинса, в Финляндии с начала пандемии зарегистрировано 69,5 тысяч случаев заражения, инфекция унесла жизни 805 человек.