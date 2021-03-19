В Петербург привезли новую партию "Спутника V"

Очередную партию вакцины "Гам-ковид-вак" ("Спутник V)" в количестве 15 300 комплектов доз доставили на Центральную фармацевтическую базу Петербурга, известили в Смольном.

"Очередная партия вакцины доставлена. В ближайшее время ее начнут развозить по пунктам вакцинации", - отчитался городской глава Александр Беглов.

На прошлой неделе стало известно о нехватке препарата в прививочных пунктах Петербурга, вынужденно закрылись точки вакцинации, расположенные в торговых центрах и ряде районов города. Тогда в комитете здравоохранения заявляли, что при нынешних темпах вакцинации запасов первого компонента "Спутника V" в городе хватит на 6-7 дней.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.