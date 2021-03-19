Музыка Чайковского может заменить гимн России на Олимпиаде в Токио

Министерство спорта предлагает заменить гимн России на Олимпиаде в Токио и Пекине и других международных соревнованиях музыкой Петра Чайковского – концерт для фортепиано с оркестром № 1, передает "Интерфакс" со ссылкой на министра спорта Олега Матыцина.

"Мы взаимодействуем с ОКР по поводу музыки Чайковского. Этот вопрос находится в стадии обсуждения с зарубежными коллегами. Чайковский - достояние всего мирового культурного сообщества, если эта мелодия получит поддержку, мы будем рады", - сказал Матыцин.

Ранее CAS отказался утвердить песню "Катюша" в качестве замены национального гимна России на Олимпиаде и чемпионатах мира. Суд счел эту песню слишком связанной с Россией.

Напомним, в 2019 году исполком Всемирного антидопингового агентства отстранил Россию от участия в Олимпийских играх и других крупных соревнованиях, из-за этого российские спортсмены не могут выступать под флагом страны в течение четырех лет. Случилось это после того, как появились подозрения в манипуляциях базой данных Московской антидопинговой лаборатории. По версии ВАДА, из предоставленной агентству копии базы удалили сотни "предположительных негативных аналитических выводов".