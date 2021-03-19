У острова Котлин открыли инсталляцию в честь 100-летия Кронштадтского восстания

Вечером 18 марта на форте "Риф" состоялось торжественное открытие инсталляции "Знак памяти Кронштадтского восстания 1921 года", сообщили "ВКонтакте" кронштадтские муниципалы.

Позже на месте исхода участников конфликта 1921 года зажгли свечи. В мероприятии принял участие глава Кронштадтского района Олег Довганюк.

Ранее муниципальный совет и местная администрация Кронштадта выпустили книгу "Кронштадтское восстание. Трагический март 1921".

Мятеж моряков Балтийского флота и рабочих местных предприятий начался на острове Котлин 1 марта 1921 года. Днем раньше команда линкоров "Севастополь" и "Петропавловск" приняла резолюции с требованием освободить политических заключенных, предоставить свободу слова и печати для рабочих и крестьян, левых социалистов и анархистов, уравнять паек для трудящихся, упразднить большевистские политотделы и др.

18 марта восстание было подавлено большевиками. Примерно 8 тысячам его участников удалось уйти по льду в Финляндию. Более 2,1 тысяч человек были приговорены к расстрелу, еще 6,4 тысяч - к различным срокам наказаний. Многих из них амнистировали уже в конце 2022 года. Кронштадтский мятеж стал одной из причин отказа от политики "военного коммунизма" и перехода к НЭПу.

Фото: vk.com/ муниципальный совет г. Кронштадт