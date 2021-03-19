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16:37

У председателя "Открытой России" Бураковой при обыске изъяли флешки, документы и поздравительную открытку

фото ЗакС политика У председателя "Открытой России" Бураковой при обыске изъяли флешки, документы и поздравительную открытку

Председатель "Открытой России" Анастасия Буракова сообщила, что обыск в ее квартире завершился. По итогу следственного мероприятия у нее изъяли флешки, телефон и бумаги.

- Изъяли постановление об административном правонарушении, которое я вела как юрист в Нижнем Новгороде как защитник по статье 20.33, изъяли журнал "Владимир Владимирович Путин и альтернатива", изъяли всякие носители информации - флешки, старый мобильный телефон, еще какую-то поздравительную открытку изъяли зачем-то, на которой написано "Расцветай", - рассказала Буракова. 

Она добавила, что обыск проходил в рамках уголовного дела о нежелательной организации (ст. 284.1 УК РФ), которое завели на жителя Нижнего Новгорода Михаила Иосилевича. Буракова, по ее словам, проходит в деле в качестве свидетеля.

Председатель "Открытой России" сообщила, что после обыска ее допросили. Вопросы в основном касались знакомства с Иосилевичем и посещения Нижнего Новгорода, уточнила Буракова.

Напомним, также обыск прошел в петербургском и московском офисах "Открытой России", редакции "МБХ Медиа" и координатора "Открытки" Марии Кузнецовой. В Петербургском офисе у организации изъяли старые ноутбуки, телефоны и агитационные материалы. 

София Саттарова

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