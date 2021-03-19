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16:58

Беглов подписал закон о "балконной амнистии" в Петербурге

фото ЗакС политика Беглов подписал закон о "балконной амнистии" в Петербурге

Губернатор Александр Беглов подписал поправки в ст. 18 закона "Об административных правонарушениях в Санкт Петербурге", которые освобождают от ответственности тех, кто самовольно остеклил балкон раньше 2021 года, сообщили в Смольном.

Тех, кто в нарушение требований к проектированию остеклил балкон или лоджию, чем самовольно изменил фасад здания, до 1 января 2021 года, не будут привлекать к административной ответственности. А тех, кто сделал это после, могут оштрафовать на 1-5 тысяч рублей.

Напомним, 10 марта закон о "балконной амнистии" окончательно принял ЗакС Петербурга в третьем чтении. Штрафы за самовольное остекление балконов ввели в январе 2020 года из-за новых правил благоустройства.  

В конце декабря 2020 года правительство Петербурга приняло постановление об изменении правил благоустройства. В документе сказано, что остекление балкона до 1 января 2021 года не считается самовольным и его нельзя требовать убрать до 1 января 2028 года.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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