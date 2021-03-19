"ВКонтакте" заблокировал группу "Альянса гетеросексуалов и ЛГБТ за равноправие"

Соцсеть "ВКонтакте" заблокировала группу "Альянс гетеросексуалов и ЛГБТ за равноправие" по требованию Роскомнадзора.

По словам представителей ВК, основанием для блокировки стало регение Металлургического суда Челябинска. "В уведомлении говорится, что "данный указатель страницы сайта в сети "Интернет" содержит сведения, распространения которых в Российской Федерации запрещено решением суда", - отметили в соцсети.

Металлургический суд Челябинска признал информацию в паблике запрещенной к распространению в России в 2019 году по иску районного прокурора. Поводом стало то, что на странице содержалась "информация явно пропагандирующая нетрадиционные сексуальные отношения, а именно гомосексуализм, лесбиянство, бисексуальные отношения, трансгендеров, а также создающая положительный имидж нарушителей общественного порядка и отрицательный – сотрудников правоохранительных органов".