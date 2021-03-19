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18:53

Участника акции 23 января в Москве приговорили к двум годам колонии по делу о нападении на росгвардейца

фото ЗакС политика Участника акции 23 января в Москве приговорили к двум годам колонии по делу о нападении на росгвардейца

Тверской суд Москвы приговорил участника акции протеста 23 января в столице Тимура Салихова к двум годам колонии общего режима по делу о нападении на росгвардейца, его письмо опубликовал проект "Арестанты 212".

"16 марта у меня был суд (Тверской) и мне назначили 2 года колонии общего режима. Сказать честно, я был в шоке от услышанного, т.к. у меня на лицо много смягчающих обстоятельств, такие как больная мама, сын на иждивении, чистосердечное признание, раскаяние, помощь следствию (добровольно выдал вещдоки, которые от меня требовали), включал телефон и пароль от него", - написал Салихов.

Он подчеркнул, что компенсировал ущерб, причиненный росгвардейцу, а пришедшие в суд шесть свидетелей стороны защиты положительно охарактеризовали его.

Сейчас Салихов находится в СИЗО "Матросская тишина". Он обжаловал свой приговор.

Салихова признали виновным в нарушении ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). По версии следствия, на акции протеста 23 января он несколько раз ударил в голову и туловище сотрудника Росгвардии.

После акций протеста 23, 31 января и 2 февраля по всей России возбудили около сотни уголовных дел. В том числе – по ст. 318 УК РФ, ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических норм), 151.2 УК РФ (вовлечение несовершеннолетних в противоправную деятельность), ст. 267 (умышленное блокирование дорог) и другим.

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