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19:45

Суд оставил фигурантов "санитарного дела" под домашним арестом до середины июня

фото ЗакС политика Суд оставил фигурантов "санитарного дела" под домашним арестом до середины июня

Басманный суд Москвы продлил на три месяца сроки домашних арестов четырем фигурантам "санитарного дела": Любови Соболь, Олегу Навальному, Константину Янкаускасу и Люсе Штейн, передает "МБХ медиа". Мера пресечения для них будет действовать до 23 июня.

Также суд продлил меру пресечения в виде запрета определенных действий Анастасии Васильевой и Николаю Ляскину. Накануне был продлен домашний арест еще четырем фигурантам: Марии Алехиной, Кире Ярмыш, Дмитрию Барановскому и Олегу Степанову.

Напомним, уголовное дело по ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил) было возбуждено постфактум несогласованного митинга в поддержку Алексея Навального, который прошёл 23 января. Его фигурантами стали соратники Навального и оппозиционеры. 

Всего в связи с протестными акциями 23 января по всей стране задержали более 4 тысяч человек, было возбуждено несколько десятков дел, в том числе по по ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти), 151.2 УК РФ (вовлечение несовершеннолетних в противоправную деятельность), ст. 267 (умышленное блокирование дорог) и другим.

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