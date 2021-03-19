Суд оставил фигурантов "санитарного дела" под домашним арестом до середины июня

Басманный суд Москвы продлил на три месяца сроки домашних арестов четырем фигурантам "санитарного дела": Любови Соболь, Олегу Навальному, Константину Янкаускасу и Люсе Штейн, передает "МБХ медиа". Мера пресечения для них будет действовать до 23 июня.

Также суд продлил меру пресечения в виде запрета определенных действий Анастасии Васильевой и Николаю Ляскину. Накануне был продлен домашний арест еще четырем фигурантам: Марии Алехиной, Кире Ярмыш, Дмитрию Барановскому и Олегу Степанову.

Напомним, уголовное дело по ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил) было возбуждено постфактум несогласованного митинга в поддержку Алексея Навального, который прошёл 23 января. Его фигурантами стали соратники Навального и оппозиционеры.

Всего в связи с протестными акциями 23 января по всей стране задержали более 4 тысяч человек, было возбуждено несколько десятков дел, в том числе по по ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти), 151.2 УК РФ (вовлечение несовершеннолетних в противоправную деятельность), ст. 267 (умышленное блокирование дорог) и другим.