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20:23

Режиссера Манского оштрафовали за пикет с трусами у здания ФСБ

фото ЗакС политика Режиссера Манского оштрафовали за пикет с трусами у здания ФСБ

Мещанский суд Москвы оштрафовал режиссера Виталия Манского на 10 тысяч рублей за пикет с синими трусами у здания ФСБ на Лубянке, передает "МБХ медиа" со ссылкой на юриста Алену Борисову.

На манского был составлен протокол по ч. 5 ст. 20.2 КоАП (нарушение правил участия в акции). Синие трусы, которые он держал в руках, сочли "средством наглядной агитации". По словам Борисовой, сторона защиты намерена обжаловать это решение.

Манского задержали 22 декабря. Он вышел в "пикет" с синими трусами в поддержку политика Алексея Навального. За день до этого Навальный опубликовал запись разговора с предположительным героем расследования о причастности сотрудников ФСБ к его отравлению в августе. Из разговора следовало, что "операции" помешала посадка самолета в Омске и профессиональные действия врачей скорой помощи, а вещество из группы ядов "Новичок" могло быть нанесено на его нижнее белье.

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