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12:12

Володин: За "умным голосованием" стоят западные спецслужбы

фото ЗакС политика Володин: За "умным голосованием" стоят западные спецслужбы

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале заявил, что считает проект сторонников Алексея Навального "Умное голосование" направленным не на решение проблем граждан, а на вмешательство во внутренние дела России.

По словам Володина, некоторые политологи называли его предложение формализовать обещания кандидатов на выборах альтернативой "умному голосованию".

"Умное голосование" - это про форму, это несодержательный проект, он не направлен на решение вопросов и проблем граждан. В его основе – желание попасть во власть", - заявил Володин.

Отдельно он обратил внимание на то, что "инициаторы этого проекта находятся за границей".

"За ним [проектом] стоят западные государства и спецслужбы. Через него осуществляется вмешательство во внутренние дела нашей страны. Используются политики, которых вовлекают в этот проект, объясняя его только одним - он оппозиционен действующей власти", - убежден Володин.

В сентябре 2021 года пройдут выборы в Госдуму.

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