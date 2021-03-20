Директор завода в Мурманске арестован по делу о хищении 45 млн рублей при ремонте "Адмирала Кузнецова"

Октябрьский суд Мурманска арестовал гендиректора АО "10 Ордена Трудового Красного знамени судоремонтный завод" по подозрению в мошенничестве, сообщили в пресс-службе суда.

"По версии следствия, преступные действия обвиняемого были направлены на противоправное хищение денежных средств в рамках договора, заключенного на укрепление обороноспособности страны между двумя организациями, и связанного с выполнением государственного оборонного контракта", - сообщили в суде.

ТАСС со ссылкой на источник пишет, что гендиректора подозревают в хищении около 45 млн рублей выделенных на ремонт крейсера "Адмирал Кузнецов". На сайте завода указано, что должность гендиректора занимает Евгений Зудин.

В конце 2019 года "Адмирал Кузнецов" загорелся, когда стоял на ремонте под Мурманском, при пожаре погибли два офицера. Причиной стало попадание сварочного материала на груду строительного мусора. Объединенная судостроительная корпорация оценивала стоимость работ по восстановлению корабля в 300-350 млн рублей. "Адмирал Кузнецов" - единственный авианесущий крейсер в России.