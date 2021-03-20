Кабмин утвердил порядок приезда иностранных студентов в Россию

Правительство России утвердило распоряжение, разрешающее въезд в страну иностранным студентам, пишут "Известия".

По данным издания, список стран, открытых для въезда в Россию иностранных студентов, будет формироваться по эпидемиологическому благополучию. Алгоритм разработал Минобрануки.

Иностранным студентам не менее чем за 10 дней до планируемого приезда нужно будет оповестить по электронной почте куратора от университета о дате прибытия и пункте назначения. После этого они должны будут дождаться по электронной почте подтверждения или разрешения от куратора и сдать тест на коронавирус.

Справку, подтверждающую отрицательный результат, на русском или английском языке, нужно предъявить во время прохождения пограничного контроля в РФ и в общежитии университета. В течение трех дней после приеда студенты должны будут повторно сдать тест на коронавирус и до получения отрицательного итога соблюдать режим самоизоляции в общежитии. К очному обучению допустят тех, у кого оба теста – до и после пересечения границы – будут отрицательными.