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16:17

Комздрав: В Петербурге свободна почти треть коек для пациентов с COVID-19

фото ЗакС политика Комздрав: В Петербурге свободна почти треть коек для пациентов с COVID-19

В Петербурге свободны 28,1% коек для пациентов с коронавирусом и пневмониями: 1 754 из всех 6 248, сообщили в комитете по здравоохранению.

Пациентов с коронавирусом принимают 15 петербургских стационаров два детских. Комитет привел их список, напротив некоторых указано количество коек – это больницы, перепрофилированные под прием коронавирусных пациентов частично.

Стационары взрослой сети:

  • Клиническая больница им. С.П. Боткина
  • Больница Св. Георгия
  • Александровская больница – 419 коек
  • Покровская больница
  • Городская больница №20 (стационар)
  • Городская больница №20 (поликлиника)
  • Городская больница №40 (стационар) – 130 коек
  • Городская больница №40 (пансионат Заря) – 300 коек
  • Мариинская больница – 92 койки
  • Городская больница №15 – 165 коек
  • Психиатрическая больница №3 им. Скворцова-Степанова– 186 коек
  • Городская больница №38 им.Семашко
  • Госпиталь для ветеранов войн (стационар) – 1208 коек
  • Николаевская больница
  • ФГБУ СЗОНКЦ им. Л.Г.Соколова ФМБА – 106 коек

Стационары детской сети:

  • Детская больница №5 им. Н.Ф. Филатова – 362 койки
  • ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава России – 40 коек

За минувшие сутки в Петербурге зафиксировано 899 новых случаев заражения. Власти Петербурга заявляют о высокой вероятности третьей волны эпидемии в городе.

 

 

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