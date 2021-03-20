Комздрав: В Петербурге свободна почти треть коек для пациентов с COVID-19

В Петербурге свободны 28,1% коек для пациентов с коронавирусом и пневмониями: 1 754 из всех 6 248, сообщили в комитете по здравоохранению.
Пациентов с коронавирусом принимают 15 петербургских стационаров два детских. Комитет привел их список, напротив некоторых указано количество коек – это больницы, перепрофилированные под прием коронавирусных пациентов частично.
Стационары взрослой сети:
- Клиническая больница им. С.П. Боткина
- Больница Св. Георгия
- Александровская больница – 419 коек
- Покровская больница
- Городская больница №20 (стационар)
- Городская больница №20 (поликлиника)
- Городская больница №40 (стационар) – 130 коек
- Городская больница №40 (пансионат Заря) – 300 коек
- Мариинская больница – 92 койки
- Городская больница №15 – 165 коек
- Психиатрическая больница №3 им. Скворцова-Степанова– 186 коек
- Городская больница №38 им.Семашко
- Госпиталь для ветеранов войн (стационар) – 1208 коек
- Николаевская больница
- ФГБУ СЗОНКЦ им. Л.Г.Соколова ФМБА – 106 коек
Стационары детской сети:
- Детская больница №5 им. Н.Ф. Филатова – 362 койки
- ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава России – 40 коек
За минувшие сутки в Петербурге зафиксировано 899 новых случаев заражения. Власти Петербурга заявляют о высокой вероятности третьей волны эпидемии в городе.