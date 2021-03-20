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17:29

Летние кафе в Петербурге могут открыться в середине апреля

фото ЗакС политика Летние кафе в Петербурге могут открыться в середине апреля

Комитет имущественных отношений подготовил проект постановления, согласно которому летние кафе в Петербурге будут открыты с 16 апреля, на документ обратила внимание "Фонтанка.ру".

Обычно летние кафе в городе начинают работать с 1 мая, но на этот раз могут открыться на две недели раньше. По данным КИО, у города сейчас 615 договоров на размещение летних кафе, и две трети – это точки при стационарных ресторанах.

КИО в 2020 году подготовил законопроект, который увеличивал срок работы летних кафе в Петербурге на 20 дней, с 16 апреля по 30 октября. Перед этим комитет предлагал убрать из закона ограничение сроков размещения ресторанных веранд вовсе, а экс-глава КИО Валерий Калугин заявлял, что рассматривалась возможность позволить летним кафе существовать круглый год.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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