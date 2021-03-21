ТАСС: Губернатор Пензенской области задержан по подозрению в должностных преступлениях

Сотрудники МВД проводят следственные действия с руководителем Пензенской области Иваном Белозерцевым, сейчас он задержан: управленца заподозрили в превышении должностных полномочий, информирует ТАСС.

"Губернатора опрашивают в рамках следственных действий. Сотрудники ГУЭБиПК [Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции] МВД проводят обыски у целого ряда чиновников Пензенской области", - известил источник агентства.

Другой собеседник ТАСС известил о задержании Белозерцева: чиновника подозревают в получении взятки.

В рамках разбирательства в отдел полиции был также доставлен бывший продюсер певца Николая Баскова Борис Шпигель.

Пресс-секретарь главы региона Дина Черемушкина оповестила у себя в Telegram-канале, что власти не уполномочены как-либо комментировать ситуацию.

"В настоящее время мы не располагаем данными относительно информации о действиях силовых структур, распространяющейся в социальных сетях, вследствие чего данную информацию не комментируем", - пояснила Черемушкина.

В свою очередь РЕН-ТВ, ссылаясь на собственные источники, сообщало об обысках, проводимых дома у Белозерцева и его сыновей.