В Иркутской области ФСБ запретила жителям смотреть на звёзды, опасаясь раздачи "агитматериалов"

Обитателям города Усть-Кут в Иркутской области по требованию ФСБ не разрешили проводить акцию в рамках "Всемирной ночи тротуарной астрономии" и собираться для того, чтобы полюбоваться на звёзды, поделился в разговоре с "Сибирь. МБХ медиа" глава "Центра гражданского содействия" Алексей Тупицин.

"Нам согласовали сначала, а потом глава города сказал мне, что из ФСБ запретили согласовывать, поскольку на мероприятии может быть раздача материалов. Наш "Центр гражданского содействия" – это правозащитная организация, мы зарегистрированы уже восемь лет", - рассказал Тупицин.

Акция "Всемирная ночь тротуарной астрономии" ежегодно проходит на улицах многих городов, причём не только российских: астрономы-любители устанавливают в парках телескопы, в которые может посмотреть на звёзды любой желающий.