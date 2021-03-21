18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

15:12

Полицейские разогнали встречу фанатов аниме в "Этажах": не менее 10 детей оказались в отделах

фото ЗакС политика Полицейские разогнали встречу фанатов аниме в "Этажах": не менее 10 детей оказались в отделах

Петербургские правоохранители сорвали встречу фанатов аниме-косплея, проходившую в лофт-проекте "Этажи", уведомил "ОВД-Инфо" горожанин Алексей Куприянов.

По его словам, с ним вышла на связь его знакомая, у которой на вечеринке была несовершеннолетняя дочь. Она сообщила, что полиция задержала не менее 10 детей, которых повезли в 76 отдел. В автозак попали ребята от 12 до 18 лет. Уточняется, что задержанных может быть больше.

Куприянов добавил, что в отношении организаторов может быть возбуждено административное дело о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних (ст. 6.21 КоАП). Якобы на них написали заявление из некой администрации.

В разговоре с "ОВД-Инфо" один из приехавших к отделу полиции родителей сообщил, что взрослых выгнали из комнаты, где сидели их дети, после чего последних якобы увели для "профилактической беседы". 

По словам родственников, встреча никак не относится к ЛГБТ-сообществу. Кроме того, в ходе мероприятия к подросткам подошла какая-то женщина, попросившая их сфотографироваться с радужным флагом. После этого приехали полицейские и задержали около 20 человек.

Обновлено в 16:45.

Администрация лофт-проекта "Этажи" сама вызвала полицейских: руководству учреждения показалось, что там якобы пропагандировали "однополые отношения и субкультуру аниме", пишет "Бумага".

Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости
Все материалы по теме

18:00 Суд не счёл противозаконной попытку гендиректора "Петростроя" уехать из Петербурга

17:10 "Открытые медиа" требуют прекратить давление на журналистов издания

16:06 Путин и Шойгу вновь вдвоём путешествуют по тайге, катаясь на вездеходе и обедая на природе

13:46 Гендиректора "Петростроя" сняли с рейса в Пулково: компанию подозревают в присвоении денег дольщиков

12:55 В Иркутской области ФСБ запретила жителям смотреть на звёзды, опасаясь раздачи "агитматериалов"

11:56 Петербургские спасатели потушили пожар, охвативший кровлю трёх генконсульств

11:01 ТАСС: Губернатор Пензенской области задержан по подозрению в должностных преступлениях

10:36 МВД: Петербург оказался в лидерах по росту преступности с начала года

20 марта, 18:01 Беглов ответил Вишневскому на запрос о защите Александровского завода от угрозы сноса

20 марта, 17:29 Летние кафе в Петербурге могут открыться в середине апреля


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
18:00 Суд не счёл противозаконной попытку гендиректора "Петростроя" уехать из Петербурга

17:10 "Открытые медиа" требуют прекратить давление на журналистов издания

16:06 Путин и Шойгу вновь вдвоём путешествуют по тайге, катаясь на вездеходе и обедая на природе

15:12 Полицейские разогнали встречу фанатов аниме в "Этажах": не менее 10 детей оказались в отделах

14:46 Любовь Соболь нарушила условия домашнего ареста, посетив службу в церкви

13:46 Гендиректора "Петростроя" сняли с рейса в Пулково: компанию подозревают в присвоении денег дольщиков

12:55 В Иркутской области ФСБ запретила жителям смотреть на звёзды, опасаясь раздачи "агитматериалов"

11:56 Петербургские спасатели потушили пожар, охвативший кровлю трёх генконсульств

11:01 ТАСС: Губернатор Пензенской области задержан по подозрению в должностных преступлениях

10:36 МВД: Петербург оказался в лидерах по росту преступности с начала года

20 марта, 18:01 Беглов ответил Вишневскому на запрос о защите Александровского завода от угрозы сноса

20 марта, 17:29 Летние кафе в Петербурге могут открыться в середине апреля

20 марта, 16:17 Комздрав: В Петербурге свободна почти треть коек для пациентов с COVID-19

20 марта, 15:29 Кабмин утвердил порядок приезда иностранных студентов в Россию

20 марта, 14:44 Электронные паспорта в России начнут вводить в конце 2021 года

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru