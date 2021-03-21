"Открытые медиа" требуют прекратить давление на журналистов издания

Редакция "Открытых медиа" выступила с коллективным заявлением, в котором требует прекратить оказывать давление на журналистов издания. Обращение опубликовано в Telegram-канале ОМ.

Так, ещё 15 марта корреспондент издания Илья Рождественский заметил, что за ним следят. Кроме того, неустановленные личности посещали дом, в котором он проживает, и разговаривали с его соседями. Рождественский подозревает, что к действиям может быть причастен частный детектив, якобы сотрудничающий с РИА "ФАН".

Журналистка Наталья Телегина вынуждена была уйти из редакции ОМ после того, как её родные, владеющие бизнесом, столкнулись с заказными статьями.

Другим сотрудникам "Открытых медиа", в том числе заместителю главного редактора Максиму Гликину, взламывали e-mail и аккаунты в соцсетях.

В издании предполагают, что давление может быть связано со статьями о руководителе администрации президента Антоне Вайно и министре промышленности и торговли Денисе Мантурове.