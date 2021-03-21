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18:00

Суд не счёл противозаконной попытку гендиректора "Петростроя" уехать из Петербурга

фото ЗакС политика Суд не счёл противозаконной попытку гендиректора "Петростроя" уехать из Петербурга

Московский райсуд Петербурга встал на сторону генерального директора "Петростроя" Дмитрия Ипатова, задержанного накануне в аэропорту Пулково: судья не нашёл в его действиях ничего противозаконного.

Как полагают следователи, Ипатов мог нарушить закон об участии в долевом строительстве, собирая с граждан деньги на возведение жилых комплексов во Всеволожском районе (земли САОЗТ "Ручьи", ЖК "Лампо"). Предпринимателя также заподозрили в мошенничестве. 

По версии следствия, 19 марта Ипатов, зная о возбуждении уголовных дел, попытался улететь на отдых в Занзибар и "тем самым скрыться от органов предварительного следствия".

Адвокаты бизнесмена и он сам выразили протест: у правоохранителей не было никаких оснований для его задержания, так как в его отношении не была избрана никакая мера пресечения, которую он мог нарушить. К тому же, в деле говорилось о неустановленном круге лиц как о фигурантах, а по другим делам, возбужденным в отношении "Петростроя", Ипатов не привлекался. Свою вину он не признал.

Суд, в итоге, встал на сторону предпринимателя.

Ранее в отношении "Петростроя" возбудили уголовное дело о мошенничестве по факту хищения свыше 5 млрд рублей при строительстве жилищных комплексов. В компании при этом обвинения отрицали, заявляя о ведущихся на объектах работах.

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18:00 Суд не счёл противозаконной попытку гендиректора "Петростроя" уехать из Петербурга

17:10 "Открытые медиа" требуют прекратить давление на журналистов издания

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