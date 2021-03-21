Форум "Муниципальная Россия": Не в оффлайне, так в онлайне

Разогнанный в Москве форум "Муниципальная Россия" все же состоялся, но уже в онлайн-формате. Политики и эксперты обсудили и федеральную повестку, и региональные вопросы. Например, много говорили о важности муниципальной власти. По мнению некоторых участников форума, именно успешная работа муниципальных депутатов и стала одной из причиной разгона оффлайн-мероприятия в прошлые выходные. Говорили участники форума также об историях успеха мундепов в разных регионах и о прогнозах на выборный 2021 год.

Страх перед муниципальными депутатами

Организаторы мероприятия "Объединенные демократы" решили провести форум в социальной сети Clubhouse. По информации пресс-службы организации, участие в обсуждении приняли более 20 спикеров, а слушали их около 2,5 тысяч человек. В Москве на оффлайн-мероприятии собралось в разы меньше посетителей - около 200 человек.

Координатор "Объединенных демократов" Андрей Пивоваров считает, что правоохранительные органы разгоном форума в столичной гостинице "Измайловская" 13 марта привлекли всеобщее внимание к мероприятию.

- Безусловно, продолжим свою работу как онлайн, так и оффлайн, несмотря на то, что последнее мероприятие было прервано. Но, мне кажется, внимание, которое оно получило, лично мне звонили со всего мира, узнавали, что происходит, я думаю, только больше повысило интерес к муниципальной повестке, - считает Пивоваров.

Напомним, форум "Муниципальная Россия" планировали провести в Москве 13 и 14 марта. Обсудить вопросы о работе муниципальной власти и перспективах на 2021 год, в котором пройдут выборы в Государственную Думу, собрались муниципальные депутаты и политики с разных регионов России. Мероприятие продлилось около получаса, после чего в помещение вошли сотрудники правоохранительных органов и заявили, что все участники съезда будут задержаны из-за того, что мероприятие якобы проводит нежелательная на территории страны организация. Позже полиция Москвы заявила, что гости форума также нарушали санитарно-эпидемиологические требования. В итоге на всех задержанных на форуме составили протоколы о содействии нежелательной организации, которой силовики считают "Открытую Россию". В 2017 году Генпрокуратура России признала нежелательной зарегистрированную в Великобритании организацию Михаила Ходорковского Otkrytaya Rossia. Российские представители "Открытки" отрицали свою связь с британской организацией, а позже заявили о ликвидации движения.

Собравшись все же обсудить заявленные на форуме вопросы политики в Clubhouse склоняются к тому, что одна из причин разгона - запугивание, вторая - власть сама боится большой активности с низов. Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман отметил, что муниципальные депутаты не имеют четкой политической принадлежности. Даже мундеп от "Единой России", если его действительно выбрали жители, будет действовать в интересах избирателей, считает Ройзман. По его мнению, именно это и может страшить действующую власть в муниципальных депутатах.

Муниципальный депутат столичного округа Красносельский Илья Яшин заявил, что с одной стороны, власти наверняка удалось запугать некоторых людей, показав им, что бывает с идущими против основной линии. С другой стороны - ничего особенно страшного не произошло, но зато у людей появился интерес к муниципальным депутатам, сказал Яшин.

По словам мундепа, в начале прошлого десятилетия он считал, что участвовать в муниципальных выборах не стоит. Сейчас мнение изменилось, заявил депутат.

- Мне казалось, что надо сосредоточиться на большой политической повестке. Мы каждый раз выбирали эту тактику, и она каждый раз приводила к одинаковому результату, поэтому в какой-то момент стало понятно, что нужно действовать несколько иначе и использовать малые дела как инструмент большой политики, - поделился мыслями Яшин.

Он уверен, что с уровня муниципалитетов можно поднимать вопросы в большую политику и увеличивать число вовлеченных в политические вопросы людей. Практика показала, что тактика была выбрана верная, заявил депутат.

Аналогичного мнения придерживается председатель совета Фонда Бориса Немцова Владимир Кара-Мурза. он считает, что муниципальная власть - лучшая стартовая площадка в настоящее время.

- Часто говорят, что у депутатов местного самоуправления в России мало полномочий. Это абсолютная правда, конечно же. Но у вас, у муниципальных депутатов, у тех, кто в прошлые выходные был в "Измайлово", у тех, кто сегодня здесь, есть нечто более важное во многих смыслах слова. То, чего нет у серых пиджаков, которые сидят на Охотном ряду и ездят на машинах с мигалками. У вас есть легитимность, настоящая, демократическая легитимность, данная вам избирателями, - считает Кара-Мурза.

Он добавил, что еще у муниципальных депутатов есть возможность набираться практического опыта: в плане выборов и созидательной работы.

От муниципалитетов до Госдумы

Помимо рассуждений о возможностях и важности местных депутатов, участники форума поделились своими успешными историями по городским проектам. Муниципальные депутаты из разных городов рассказали, с какими крупными проблемами сталкивались и как их удалось решить. Например, Екатерина Дунцова из Ржева поделилась историей вовлечения местных жителей в благоустройство, что впоследствии позволило сократить бюджетные траты на эту сферу, а Руслан Нурдинов из Башкирии поведал о борьбе за гору Куштау.

Муниципальный депутат МО "Гавань" в Петербурге Сергей Кузин рассказал коллегам, как в 2019 году независимые кандидаты смогли победить на мунвыборах. По его словам, большую пользу принес паблик "Живем на Васильевском" в социальной сети "ВКонтакте". Кузин сообщил, что создал его в 2014 года после проигрыша на прошлых муниципальных выборах. Флагманским проектом сообщества стала защита "парка на Смоленке", считает Кузин.

- Прикол в том, что никакого парка на Смоленке никогда не существовало. Это было два заброшенных куска земли, защищать особо нечего было… Существовал другой паблик "Парк на Смоленке", активисты, жители делали какие-то субботники, все в паблике подсвечивали, выкладывали эскизы студентов, что здесь возможен парк и так далее. Людям вкладывали в голову, что на этом месте возможен парк. И в какой-то момент появляется застройщик и ставит там забор. Тогда уже перехватили инициативу мы как более опытные и через наш паблик стали проводить какие-то мероприятия, - рассказал мундеп МО "Гавань".

После общественной кампании с митингами, флешмобами, судами и прочим активистам удалось внести территорию в перечень зеленых насаждений общего пользования, а правительство города расторгло договор с застройщиком и пообещало создать на месте парк.

Кузин добавил, что идею паблика с местными новостями взял с проекта "Новости Купчино". Команда, которая вела это сообщество, в 2019 году также смогла выиграть муниципальные выборы и получить большинство в МО "№72", который сейчас возглавляет лидер Партии роста в Петербурге Павел Швец. Два муниципалитета схожи успешными кейсами по защите парков (в Купчино - это парк Интернационалистов) и пабликами, в которых "отсвечивается" вся деятельность активистов, а теперь и мундепов, отметил Кузин. По его мнению, очень важно рассказывать местным жителям о достижениях: "Если вы сделали что-то хорошее и об этом не рассказали, то об этом никто не узнает".

На обсуждении муниципальных историй форум не закончился, его участники провели сессию по обсуждению прогнозов на 2021 год, в сентябре которого пройдут выборы в Государственную Думу. Политолог Александр Кынев заявил, что основные варианты развития событий описал фонд "Петербургская политика". Организация описала три сценария: "Крепость", "Ветер перемен" и "Ускользающее большинство". Первый вариант - с помощью "наращивания силового давления и демонстрации тотальной поддержки власти" людей убедят в невозможности изменить существующую систему; второй - "Единая Россия" снизит свое прохождение по спискам партий, но получит около 260 мест по одномандатным округам; третий - снижение давления и коалиция "Единой России" с другими партиями, пишет фонд.

Кынев считает, что план "Крепость" не приведет к ожидаемому действующими властями результату. При использовании этого сценария получится отсечь ряд независимых кандидатов, но не всех - и тогда общество сконцентрируется на определенных людях и проголосует за них, пояснил политолог.

Некоторые участники форума предположили, что не обойдется без превентивных мер: на независимых кандидатов, которые имеют шансы пройти в Госдуму, могут оказывать давление. Это уже происходит сейчас с Юлией Галяминой, Сергеем Митрохиным и другими, считает столичный мундеп округа Красносельский Яшин. Он отметил, что под удар могут попасть все, кто так или иначе не согласен с действующей властью и политической системой.

- Главное - чтобы до сентября остались люди, которые физически смогли бы это знамя протестное, оппозиционное донести, воткнуть его и дать людям какой-то ориентир, - заявил Яшин.

Экс-мэр Екатеринбурга Ройзман отметил, что нельзя забывать - мы живем в России. Можно продумать 100 вариантов развития событий, а в итоге произойдет 101-й, считает Ройзман. По его мнению, главное сейчас делать то, что должно, и будь что будет.

София Саттарова

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