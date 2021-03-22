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11:20

Коронавирус выявили еще у 9284 россиян, из них 865 - петербуржцы

фото ЗакС политика Коронавирус выявили еще у 9284 россиян, из них 865 - петербуржцы

В России за прошедшие сутки зафиксировали 9 284 случая заражения коронавирусной инфекцией. За это время скончался 361, а сумели поправиться 7 790 человек, гласит статистика оперативного штаба.

Тройка регионов с самой неблагоприятной эпидемиологической динамикой остается неизменной: в Москве 1586 новых больных, в Петербурге – 865, в Подмосковье – 646. За прошедшие сутки от инфекции в Петербурге поправилось 245 человек и скончалось 35.

В мире Россия занимает четвертое место по числу пострадавших от пандемии коронавируса, уступая США, Бразилии и Индии.

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