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11:31

Комиссар по вопросам внутреннего рынка ЕС: Нам абсолютно не нужен "Спутник V"

фото ЗакС политика Комиссар по вопросам внутреннего рынка ЕС: Нам абсолютно не нужен "Спутник V"

Страны Евросоюза не нуждаются в отечественной вакцине "Спутник V", поскольку коллективный иммунитет можно выработать и за счёт препаратов, производимых в ЕС, считает еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон. 

"Поскольку Европа - континент, на котором больше всего вакцин (четыре), которые одобрены медицинскими регуляторами, - мы первый континент в плане производства вакцин. Нам абсолютно не нужен „Спутник V"", - поделился мнением Бретон в эфире французского телеканала TF1, который цитирует ТАСС.

Бретон является главой рабочей группы Еврокомиссии, отвечающей за производство вакцин в ЕС. Он отметил, что у стран соглашения есть мощности, необходимые для производства от 300 до 350 миллионов доз вакцин от COVID-19, что позволит добиться коллективной иммунизации населения уже к середине июля текущего года.

В свою очередь создатели "Спутника V" обвинили Бретона в предвзятости. В комментарии официального аккаунта препарата в Twitter говорится, что еврокомиссар настроен против него, "потому что он российский".

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