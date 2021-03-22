Адвокат: Арестованного родственника Резника склоняют к показаниям на депутата

Дальнему родственнику депутата Заксобрания Петербурга Максима Резника Ивану Дорофееву, находящемуся в СИЗО-6 "Горелово", оперативные сотрудники и следователи предлагали дать показания на парламентария в обмен на изменение меры пресечения, сообщил ЗАКС.Ру адвокат Тимур Рзаев.

О поступавших предложениях защитник узнал от самого Дорофеева.

- Ему говорят, расскажи, как было на самом деле, и мы тогда изменим тебе меру пресечения. На это Иван отвечает, что никакой "истинной истории", помимо той, которую он дает в своих показаниях, утверждая, что не понимает, о чем идет речь, он сказать не может, - отметил адвокат.

По словам Рзаева, его подзащитный имеет ряд заболеваний, в том числе хронических. Адвокат утверждает, что медицинская помощь Дорофееву в изоляторе не оказывается.

- Фактически человека заключили под стражу с одной целью: чтобы он дал конкретные показания на Максима Резника, - полагает защитник.

Адвокат считает, что статья в отношении Дорофеева завышена. Ему вменили часть 3 статьи 228 УК РФ (покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере). Защитник уверен, что для этого нет оснований.

- Никаких оперативных данных о том, что он якобы является сбытчиком наркотиков, нет. Фактически искусственно создана ситуация, когда хранение какого-то мусора, каких-то стеблей у него они квалифицируют покушением на сбыт. Что касается девяти кустов (растительного наркотика), которые изъяты у него дома, это тянет максимум на статью кодекса административных правонарушений, - рассказала Рзаев.

Следствие считает, что Дорофеев приобрел наркотики растительного происхождения массой более 6, но менее 100 граммов, которые хранил, чтобы потом продать.

Напомним, Дорофеева арестовали 11 марта по решению Невского районного суда. Двумя днями ранее его задержали в собственной квартире. Силовики пришли в дом в тот момент, когда от Дорофеева уходил Резник. Они встретили депутата в дверях.

Двое суток арестованный провел в изоляторе временного содержания. Позже его перевели на карантин в гореловское СИЗО-6.

После обыска в квартире Дорофеева было возбуждено два уголовных дела по статье 228 УК РФ. В одном из них упоминается фамилия Резника.

Дорофеева задержали через два дня после того как Резник выложил на своем YouTube-канале видео с резкой критикой в адрес губернатора Александра Беглова, а также крупных бизнесменов Геннадия Тимченко и Романа Ротенберга за снос СКК "Петербургский" и софинансирование строительства новой ледовой арены за счет городского бюджета.

Ранее депутат неоднократно выступал с парламентской трибуны с критикой в адрес президента Владимира Путина и "Единой России". Он также заявлял о своей поддержке Алексея Навального и других политзаключенных.

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