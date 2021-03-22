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11:59

К лету в России может подскочить цена на одежду, обувь и аксессуары

фото ЗакС политика К лету в России может подскочить цена на одежду, обувь и аксессуары

Близкие к рынку моды ритейлеры известили о грядущем подорожании одежды, обуви и аксессуаров в России, делится "Коммерсант".

Основная причина - увеличение стоимости расходных материалов. К примеру, только с начала текущего года цена на хлопок возросла на 30-50%. У продавцов также выросли издержки на логистику и расходы на фонд оплаты труда. В связи с тем, по прогнозам опрошенных "Ъ" экспертов, чтобы не потерять трафик, торговые компании собираются с течением времени индексировать цены.

Как итог - средняя стоимость хлопковых изделий увеличится на 20-20%.

Генеральный директор компании D’S Damat в России Эмиль Орудглу заявил, что рост цен на все виды тканей, в частности, итальянского производства, наблюдается не первый год. Это объясняют постоянным колебанием курса валют и дефицитом некоторых материалов. 

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